Fernando Alonso é cotado como substituto de Lewis Hamilton na Mercedes

A ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 causa movimentações nos bastidores da Fórmula 1 desde o seu anúncio oficial. Uma das principais dúvidas é quem vai substituir o inglês na Mercedes. O posto do futuro companheiro de George Russell tem grandes chances de ser do bicampeão mundial Fernando Alonso.



Atualmente na Aston Martin, o piloto espanhol até já deu indícios de que, caso continuasse na modalidade, renovaria com a escuderia. Aos 42 anos, contudo, a aproximação do piloto com a Mercedes pode fazer com que ele mude de planos. As especulações já aconteciam desde o anúncio da Ferrari sobre Hamilton, mas ganharam força nos últimos dias na imprensa espanhola, com repercussão em grandes veículos como Marca, As e La Razón.



Entretanto, a única certeza até o momento é da permanência de Russell na escuderia. O inglês de 26 anos revelou que as conversas com o diretor-executivo da Mercedes, Toto Wolff, sobre o substituto de Hamilton começaram ainda antes do anúncio oficial da Ferrari.

Ele confessou até ver chamadas de candidatos em lista do telefone do chefe, o que definiu como "muito divertido". Nomes não são citados, mas o piloto elabora os critérios que gosta de considerar. "Creio que para qualquer equipe é importante ter uma boa harmonia entre os pilotos, porque isso afeta a todos os engenheiros e toda a equipe", comentou.



Russell deixa claro que a decisão cabe a Toto Wollf e aos demais dirigentes da Mercedes. Alonso é amigo do britânico fora das pistas. Os dois viajam juntos entre as corridas e postam vídeos e fotos lado a lado. Por outro lado, a ida de Fernando Alonso para a Mercedes implicaria em uma mudança de rota no que o próprio piloto já apontou como destino e relação com a equipe atual, a Aston Martin. "Temos construído muito juntos e acredito nesta equipe", declarou Alonso.



Uma possibilidade entre as promessas do automobilismo é Andrea Kimi Antonelli. O italiano de 17 anos integra o programa de desenvolvimento da Mercedes e disputa atualmente a Fórmula 2. Russell, então, assumiria a função de piloto mais experiente da dupla.