Paris 2024 - Após uma Olimpíada cheia de restrições em Tóquio, os atletas irão à França com mais liberdade dentro da Vila Olímpica. A organização promete fornecer 300 mil camisinhas aos atletas durante o ciclo olímpico. O espaço espera receber 14,5 mil pessoas -entre atletas e funcionários- durante os Jogos, que serão disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Messi - A seleção argentina estará sem seu principal craque nos amistosos desta Data Fifa, contra El Salvador e Costa Rica. A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou nesta segunda-feira o corte do atacante por lesão. O jogador de 36 anos sentiu problema no tendão da perna direita durante partida do Inter Miami contra o Nashville, na última quarta-feira. O técnico Lionel Scaloni não anunciou um substituto para o camisa 10. Tragédia - Dona de cinco medalhas paralímpicas e campeã mundial e parapan-americana, a nadadora brasileira Joana Neves morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 37 anos, em São Paulo. Após se sentir mal no Centro de Treinamento Paralímpico, ela foi levada ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. A paratleta estava na capital paulista realizando exames médicos, em busca de um diagnóstico para episódios de convulsão que vinha apresentando recentemente. Justiça - Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentín, jogadores do Vélez Sarsfield, foram presos nesta segunda em Tucumán, na Argentina. Os quatro atletas compareceram à Vara Penal de Tucumán. Eles foram acusados de abuso sexual por uma estudante de jornalismo de 24 anos. Eles devem permanecer presos por pelo menos 48 horas, quando ocorrerá uma audiência de controle de garantias. Fórmula 1 - Depois de Lewis Hamilton anunciar sua ida para a Ferrari em 2025, uma das principais dúvidas é quem vai substituir o inglês na Mercedes. O posto tem grandes chances de ser do bicampeão mundial Fernando Alonso, atualmente na Aston Martin. As especulações já aconteciam desde o anúncio da Ferrari sobre Hamilton, mas ganharam força nos últimos dias na imprensa espanhola. Vela - Estão abertas as inscrições para o Campeonato Sul Americano da Classe Snipe de 2024, que acontece em Porto Alegre, no Veleiros do Sul, entre os dias 25 e 31 de março. A competição já conta com velejadores da Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos e Uruguai. A taxa de inscrição é de R$ 1.750,00. A lista de barcos disponível para aluguel está disponível em lista on-line.