Inscrições estão abertas para Campeonato Sul-Americano de Snipe em Porto Alegre

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Sul Americano da Classe Snipe de 2024, que acontece em Porto Alegre no Veleiros do Sul (Av. Guaíba, 2941 - Vila Assunção), entre os dias 25 e 31 de março. A competição já conta com velejadores da Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos e Uruguai.

formulário do Google categorias Mista, Master, Junior ou Feminina. A taxa de inscrição é de R$ 1.750,00. A lista de barcos disponível para aluguel está disponível em lista on-line Os interessados em participar da competição podem realizar inscrição através de, nas. A taxa de inscrição é de R$ 1.750,00. A lista de barcos disponível para aluguel está disponível em. Até o momento, 43 duplas já estão inscritas no campeonato.

Classe Snipe

O Snipe é um barco de quinze pés para dois velejadores (timoneiro e proeiro), com um mastro e duas velas. Um dos monotipos mais difundidos no mundo, o Snipe foi projetado por William F. Crosby nos Estados Unidos em 1931. No ano seguinte, foi criada a Snipe Class International Racing Association (SCIRA), cujo símbolo é a ave Snipe – narceja, em português.

No Brasil, os primeiros barcos desse modelo foram feitos no Clube Caiçaras (RJ) na década de 1930, mas a classe aparece no cenário nacional oficialmente no late Clube do Rio de Janeiro, em janeiro de 1943, quando conquista o diploma da SCIRA. A classe é uma das responsáveis por grandes conquistas em campeonatos mundiais e Pan-Americanos. O mais recente título mundial do Brasil no Snipe é de Henrique Haddad e Gustavo Nascimento, no campeonato disputado em Ilhabela em 2019.