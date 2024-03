Notas esportivas

Seleção brasileira - O técnico Dorival Júnior, anunciou a convocação de Pepê, do Porto. O atacante entrou na lista com a saída volante Casemiro, do Manchester United, que foi cortado por lesão. Essa é a segunda convocação do jogador ex-Grêmio, que também foi chamado por Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Libertadores sub-20 - Flamengo e Boca Juniors se enfrentaram pela decisão do torneio de juniores, no Uruguai. Com gols de Lorran e Shola, o Rubro-Negro venceu de virada os Xeneizes e conquistou a taça mais cobiçada da América do Sul pela primeira vez. Campeonato Carioca - Está definida a grande final do Estadual. Flamengo e Nova Iguaçu definem que será o campeão do Rio de Janeiro. Enquanto o Rubro-Negro bateu o Fluminense nas semis, pelo placar agregado de 2 a 0, a Pantera surpreendeu a todos e eliminou o Vasco neste domingo, ao vencer o Cruzmaltino por 1 a 0. O placar agregado foi de 2 a 1. Harry Kane - O atacante do Bayern de Munique sofreu uma lesão no tornozelo durante a vitória sobre o Darmstadt, no sábado, em partida válida pelo Campeonato Alemão. Com isso, ele é dúvida para o amistoso entre Brasil e Inglaterra, dia 23, no estádio Wembley, em Londres. Paris 2024 - O Brasil confirmou ontem o seu segundo atleta na esgrima nas Olimpíadas. Guilherme Toldo assegurou a classificação no florete mesmo caindo na primeira fase do quadro principal do Grand Prix de Washington. A vaga foi conquistada com a derrota do chileno Leopoldo Alarcon. Toldo vai para a sua quarta participação olímpica e é o principal nome brasileiro no florete. Handebol - A seleção brasileira masculina flertou com a vaga olímpica, mas acabou perdendo da Espanha por 28 a 26, em Granollers, neste domingo. Depois de empatar por 26, o time nacional acabou sofrendo dois gols nos minutos finais e não estará nos Jogos de Paris. José Aldo - O atleta vai fazer uma luta de despedida no MMA. O brasileiro abrirá mão da aposentadoria para honrar o seu contrato com a organização. Segundo a Ag. Fight, ele será escalado no UFC 301, no Rio de Janeiro, contra uma das promessas dos pesos-galos, o norte-americano Jonathan Martinez.