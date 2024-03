Campeonato Carioca - Nova Iguaçu e Vasco, pelo segundo jogo da semifinal da competição, neste domingo, às 16h, será no Maracanã. Após polêmica envolvendo a gestão do estádio, a dupla Fla-Flu recuou e o aceitou o pedido do clube da Baixada Fluminense. A decisão aconteceu após reunião nesta quinta-feira. Participaram do encontro os dois clubes, a Ferj e o consórcio do estádio. O clássico Fla-Flu será no mesmo palco, no sábado, às 21h. Justiça - Nesta quinta-feira, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, informou que concluiu o inquérito que apurava a conduta do intérprete do mascote Saci, do Inter. O homem de 30 anos foi indiciado pelo crime de importunação sexual contra duas vítimas. As atitudes ocorreram antes e durante o clássico Gre-Nal disputado em fevereiro, no Beira-Rio. Botafogo - John Textor, dono da SAF do clube carioca, será denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por não entregar as provas que alega ter a respeito de manipulação de resultados e corrupção de árbitros. O cartola será enquadrado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva". Futebol feminino - A Fifa confirmou os candidatos a país-sede em reunião do Conselho da entidade nesta quinta-feira. Além do Brasil, outros dois concorrentes estão na disputa - uma candidatura conjunta de Bélgica, Alemanha e Holanda, e outra de México e Estados Unidos. A decisão será conhecida no 74º Congresso da Fifa, que será de 13 a 17 de maio, em Bangkok, na Tailândia. Racismo - A La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, irá denunciar perante a Procuradoria de Combate ao Ódio os cânticos racistas da torcida do Atlético de Madrid dirigidos ao atacante brasileiro Vinicius Junior em partida na quarta-feira contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões. Paris 2024 - No primeiro dia de disputa do Pré-Olímpico das Américas de remo, no Rio de Janeiro, a brasileira Beatriz Cardoso superou sua bateria classificatória no Single Skiff e avançou diretamente para a decisão do torneio. Entre os homens, o carioca Lucas Verthein, presente nos Jogos de Tóquio 2020, se classificou para a fase de semifinal.