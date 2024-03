Liga dos Campeões - Definindo os últimos classificados para as quartas de final, se enfrentaram nesta quarta-feira (13), pelo jogo de volta das oitavas: Borussia Dortmund 2 x 0 PSV (3x1 no agregado) e Atlético de Madrid 2 x 1 Inter de Milão (2x2 no agregado). Nos pênaltis, vitória do Atlético de Madrid (3x2). Já estão classificados Real Madrid, Bayern, Barcelona, Manchester City, PSG e Arsenal. Copa do Brasil Sub-17 - O Corinthians venceu o Inter por 5 a 4 nesta quarta-feira, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em jogo válido pela volta das oitavas de final da competição de juniores. Como a ida terminou empatada em 1 a 1, o clube paulista garantiu a vaga nas quartas do torneio da CBF. Justiça - A pedido do senador Romário (PL-RJ), o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) abriu uma CPI para investigar a manipulação de jogos do futebol brasileiro. Os parlamentares irão apurar fatos relacionados a denúncias e suspeitas de manipulação de jogos de futebol masculino. Atletas, dirigentes e empresas de apostas serão os alvos da investigação. O pedido de ex-jogador tem como base o relatório da empresa SportRadar, que tem analisado movimentações suspeitas em casas de apostas para encontrar indícios sobre manipulação de resultados no futebol. O documento colocou 109 jogos sob suspeita apenas no ano passado. Justiça 2 - A polícia espanhola anunciou, nesta quarta-feira, a prisão de seis integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar casas de jogadores de futebol em Madrid e nos arredores da capital da Espanha. Vários jogadores já foram vítimas. Recentemente, o atacante Rodrygo teve a sua casa invadida enquanto disputada a final da Copa do Rei pelo Real Madrid em duelo diante do Osasuna. Santos - O Peixe apresentou, nesta quarta-feira, o goleiro Gabriel Brazão como novo reforço para o restante da temporada. Na primeira entrevista, o jogador enalteceu a história do clube e disse que chega ciente de sua responsabilidade. Cruzeiro - A Raposa anunciou, nesta quarta-feira, a "integração" do centroavante Marcelo Moreno com o objetivo de organizar um jogo de despedida para ele. O clube vai abrir as portas da Toca da Raposa 2 para que entre em forma. Em suas redes sociais, o time mineiro anunciou que o atacante fica com o grupo até o fim do Estadual.