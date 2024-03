Swiatek vence mais uma e enfrenta Wozniacki nas quartas de final de Indian Wells

Com mais uma vitória contundente, na madrugada desta quarta-feira (13), a atual número um do mundo, Iga Swiatek, não deu chances para Yulia Putintseva (79ª do ranking) e venceu o confronto válido pelas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h10min.A polonesa vai ter agora pela frente uma parada bem mais difícil: a ex-número um do mundo Caroline Wozniacki. A dinamarquesa venceu o duelo contra a alemã Angelique Kerber também por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2.Campeã de Indian Wells em 2022 e semifinalista no ano passado, Swiatek chega a esta fase do torneio pela terceira vez consecutiva. E o momento atual indica que ela está no melhor de sua forma. Na atual temporada, ostenta 17 vitórias e apenas duas derrotas.