Celtics vencem Utah Jazz e mantêm embalo; Thunder cai diante do Indiana Pacers na NBA

O Boston Celtics segue realizando uma campanha inspirada na temporada regular da NBA e fez mais uma vítima nesta madrugada de quarta-feira (13) ao superar o Utah Jazz por 123 a 107. Também embalado na competição, o Oklahoma City Thunder, no entanto, caiu diante de sua torcida ao perder o confronto para o Indiana Pacers pelo placar de 121 a 111.



O resultado positivo manteve a franquia de Boston dominante na classificação. Líder da Conferência Leste, a equipe contou com uma atuação inspirada de Jayson Tatum. Ele foi o cestinha do duelo com 38 pontos. Com um aproveitamento de 52% nos arremessos, o astro também contribuiu com seis rebotes e duas assistências.



"Você joga tantas partidas que não vai conseguir ser perfeito todas as noites. Por isso temos que persistir e confiar para termos mais dias bons do que ruins na quadra", disse Tatum sobre o fato de o Celtics ter convertido 40,8% dos chutes na faixa de 3 pontos.

• LEIA TAMBÉM: Anthony Davis brilha em vitória dos Lakers sobre o Minnesota Timberwolves na NBA



O resultado foi importante por mais um fator: os desfalques de Jaylen Brown, Kristaps Porzings e Al Horford. O técnico Joe Mazzula considerou a vitória fundamental pela determinação da equipe diante da adversidade.



"Vencemos aquela batalha nos tabuleiros e precisávamos disso", disse o comandante do Boston, valorizando a força do seu elenco nesta campanha que os Celtics vêm realizando na NBA.



O Utah Jazz também teve problemas para escalar a equipe já que Lauri Markkanen e Taylor Hendricks estão entregues ao departamento médico. Diante dos desfalques, Keyonte George foi o mais efetivo em quadra com 26 pontos. A derrota, no entanto, complica ainda mais a campanha da franquia, (12ª colocada na Conferência Oeste).



Diferentemente dos Celtics, o Oklahoma City Thunder acabou surpreendido dentro de casa pelo Indiana Pacers. Ainda no topo da Conferência Leste, a equipe permitiu a chegada do Denver Nuggets na classificação.



Os Pacers contaram com a força coletiva de sua equipe para construir o marcador e selar o bom resultado fora de casa. Myles Turner anotou 24 pontos e contou com a ajuda de Tyrese Haliburton e Pascal Siakam (ambos com 18) para definir a vitória.



Confira os resultados desta terça-feira (12):

New York Knicks 106 x 79 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 109 x 97 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 111 x 121 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 101 x 103 Houston Rockets

Utah Jazz 107 x 123 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 100 x 118 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 129 x 94 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira (13):

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Miami Heat x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers