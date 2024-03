Libertadores - Definindo quem vai à fase de grupos do torneio continental, Bragantino e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O jogo é válido pela volta da 3ª fase da competição. Na ida, os cariocas saíram vitoriosos pelo placar de 2 a 1. Quem perder, fica com a vaga na Sul-Americana.

Copa do Brasil - Pela 2ª fase da competição, jogam nesta quarta-feira: Ypiranga x Porto Velho, às 19h; América-RN x São Luiz e Juventude x Paysandu, às 21h30min.

Futebol Internacional - O Al-Hilal bateu o recorde mundial, ao vencer sua 28ª partida consecutiva, na tarde desta terça-feira. O time de Jorge Jesus se classificou para a semifinal da Liga dos Campeões Asiática, após vencer o Al-Ittihad, por 2 a 0, no Estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Os gols foram marcados por Al-Shahrani e Malcom.

Bayern - A Uefa proibiu o time de Munique de ter torcedores como visitante no duelo das quartas de final da Liga dos Campeões. O clube alemão, que não entrará com recurso para tentar reverter a punição, aguarda o sorteio para saber quem enfrentará na próxima fase. A punição foi aplicada por causa dos incidentes ocorridos no duelo com a Lazio, pelas oitavas de final. Na ocasião, os torcedores atiraram artefatos de pirotecnia para dentro do campo.

Jogos Pan-Americanos - A cidade de Lima, capital do Peru, será a sede da próxima edição da competição, em 2027, conforme anunciado nesta terça-feira pela Panam Sports, entidade que organiza o evento esportivo. A capital peruana entrou na luta com Assunção, no Paraguai, há cerca de dois meses, porque Barranquilla, na Colômbia, perdeu o direito de realizar o Pan após não fazer o pagamento que necessitava à Panam.

Justiça - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Sport com oito jogos de portões fechados, após torcedores atacarem o ônibus do Fortaleza, por ocasião de jogo da Copa do Nordeste. A pena será paga em competições organizadas pela CBF. Enquanto o Leão cumprir a pena como mandante, também não terá direito à carga de ingressos nos jogos como visitante. O clube pernambucano ainda foi multado em R$ 80 mil.