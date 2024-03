FPF anuncia datas e horários das quartas de final do Paulistão

O início do mata-mata do Campeonato Paulista tem horários definidos após reunião realizada nesta segunda-feira (11) na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogos de ida que definem os semifinalistas do Estadual mais competido do País serão disputados neste final de semana. A principal ausência fica por conta do Corinthians, que fez uma péssima fase de grupos e foi eliminado com uma rodada de antecedência.

LEIA MAIS: Richarlison afirma ser torcedor do Vasco e diz ver jogos na Inglaterra

Os demais clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro corresponderam dentro de campo. Além do Santos, que teve uma campanha surpreendente após o rebaixamento. Com a resposta positiva dos reforços, comandados pelo técnico Fábio Carille, o Peixe terminou na liderança do Grupo A, com 25 pontos, e com a segunda campanha no geral, atrás apenas do Palmeiras de Abel Ferreira.

Datas e horários dos jogos do Campeonato Paulista



Palmeiras x Ponte Preta - sábado (16), às 18h, na Arena Barueri, em Barueri;

Red Bull Bragantino x Inter de Limeira - domingo (17), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista;

São Paulo x Novorizontino - domingo (17), às 18h, MorumBIS, em São Paulo;

Santos x Portuguesa - domingo (17), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos.