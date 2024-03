Racismo - O torcedor do Caxias preso por gesto racista contra jogadores do São José, durante as quartas de final do Campeonato Gaúcho, não terá direito ao pagamento de fiança. O torcedor foi identificado com o auxílio da torcida do Caxias e levado até Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Caxias do Sul, onde segue em custódia. A pena para crimes de injuria racial é dois a cinco anos de prisão.

Campeonato Espanhol - O Real Madrid derrotou o Celta de Vigo por 4 a 0, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Vinícius Junior abriu o placar na goleada dos líderes do campeonato. Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti mantém vantagem na liderança, ao somar 69 pontos, contra 62 do Girona na segunda colocação e 61 do Barcelona, terceiro colocado.

Campeonato Inglês - Em duelo de líderes. Manchester City e Liverpool empataram por 1 a 1. O inglês John Stones marcou para o City no primeiro tempo e o Argentino Alexis MacAllister, de pênalti, empatou para o Liverpool na etapa final. Vice-líder, o Liverpool chega aos mesmos 64 pontos do líder Arsenal, mas é o segundo por ter uma vitória a menos. O Manchester City é o terceiro colocado, com 63 pontos.

Judô - O brasileiro Léo Gonçalves é bicampeão do Grand Prix da Áustria. Léo Gonçalves garantiu a sua segunda medalha de ouro da categoria até 100 quilos, ao ganhar a final com waza-ari sobre o português Jorge Fonseca. Além de Leo, Beatriz Souza também levou ouro na Áustria. A brasileira bateu a holandesa Marit Kamps na final da categoria até 78 quilos.

Fórmula 1 - Max Verstappen venceu o GP da Arábia Saudita, no sábado, e chegou a 100 pódios na categoria. O atual tricampeão do mundo conquistou a sua nona vitória consecutiva, sendo essa a segunda vitória após duas corridas na temporada. Além disso, Red Bull fez a segunda dobradinha do ano, ao colocar Sergio Pérez em segundo. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.