Inter x São Luiz: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois da frenética última semana da janela de transferências, o Inter vai a campo neste sábado (9), às 16h30min, para enfrentar o São Luiz, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. A expectativa é de 48 mil torcedores para acompanhar o jogo que define quem vai à semifinal. A transmissão fica por conta de RBS TV, SporTV e Premiere.

Antes do apito inicial, aqueles que já estiverem dentro do estádio poderão receber Borré e Fernando, que foram apresentados ao longo da semana. Eles não estão inscritos no Estadual, mas terão seu primeiro contato com o torcedor antes da estreia contra o Nova Iguaçu-RJ, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, fora de casa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Bustos; Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

São Luiz - Luiz Felipe; João Vitor, Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Lucas Hulk e Gabriel Davis; Borasi, Sodré e Gabriel Pereira; Yan Philippe. Técnico: Alessandro Telles.

Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Otávio Legramanti. VAR: Daniel Nobre Bins.

LEIA MAIS: Inter fecha com Thiago Maia e registra volante nos últimos minutos da janela de transferências

Serviço Inter x São Luiz

Local: Beira-Rio;

Horário: Sábado (9), às 16h30min;