Contra o Brasil-Pel, Grêmio quer repetir boa atuação em casa

Franco favorito para avançar à semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio segue focado na preparação para enfrentar o Brasil de Pelotas, neste domingo, às 18h30min, na Arena, pelas quartas de final da competição. Vindo de uma imponente goleada sobre o Guarany-Ba — grata surpresa da 1ª fase do Estadual —, o torcedor tricolor está confiante para ver o time de Renato Portaluppi em ação. Além disso, a vantagem de jogar pelo empate na eliminatória, que será definida em apenas uma partida, tranquiliza a equipe.

Com a semana livre para treinos, o comandante gremista vem entrosando um time que ganhou força com a chegada de reforços importantes. Diego Costa e Pavón, que brilharam na vitória sobre o clube de Bagé, são os nomes mais badalados no momento, e devem se manter no time titular.

No entanto, os últimos dias também renderam dores de cabeça a Portaluppi, que perdeu o lateral-esquerdo Reinaldo por uma lesão no joelho. Seu substituto natural é Mayk, com características mais defensivas em comparação com o experiente camisa 6, que está fora do Gauchão.

Com a atividade de sábado sendo definitiva na escolha dos titulares, o treinador tende a começar com Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes.

No gol, Caíque tem a chance de ganhar sequência por conta da lesão do contestado Marchesín, e entrar de vez na briga pela titularidade. Na defesa, Rodrigo Ely corre por fora para assumir a vaga de Geromel, que deve se manter no time. Bruno Uvini, lesionado, também não joga mais a competição.

Do banco de reservas, quem vem pedindo passagem é Du Queiroz. O volante de 24 anos se mostrou combativo desde sua chegada, e pode ser uma peça de equilíbrio no meio de campo tricolor, criticado por marcar pouco e pecar na intensidade ao longo das partidas.

Nesta quinta, no último dia da janela de transferências, o Grêmio seguiu atrás de um zagueiro. O principal alvo foi Pedro Henrique, do Athletico-PR. O defensor de 28 anos chegaria para brigar por posição, mas a proposta foi considerada baixa, e o negócio não avançou.