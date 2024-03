Thiago Maia - No último dia da janela de transferências, o Inter surpreendeu e registrou Thiago Maia, faltando pouco mais de dois minutos para o término do prazo para novas inscrições, às 19h desta quinta-feira. A negociação com o Flamengo pelo volante foi concluída e o Colorado desembolsou 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação atual) por 50% do passe do atleta de 26 anos.

Futebol feminino - Neste domingo, a seleção brasileira disputa a final da Copa Ouro, diante dos Estados Unidos, no Snapdragon Stadium, em San Diego. Até agora, o Brasil está invicto no torneio, com cinco vitórias em cinco partidas, garantindo a classificação à final após vencer o México por 3 a 0, na última quarta. A bola rolará a partir das 22h15 (de Brasília)

Corinthians - O Timão oficializou, nesta quinta-feira, a chegada por empréstimo do zagueiro Cacá, a 11ª contratação do time para a temporada. O defensor de 24 anos assinou vínculo até o final de dezembro deste ano. Ele pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, mas estava cedido ao Athletico-PR até julho.

Justiça - Quatro jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, foram acusados de abuso sexual por uma jornalista de 24 anos, conforme informaram veículos de imprensa do país, nesta quinta-feira. De acordo com a denúncia da mulher, os acusados são Sebastián Sosa, Brian Cufre, Abiel Osorio e José Ignacio Florentín, e o crime teria ocorrido em um quarto de hotel de Tucumán. Os atletas foram afastados pelo clube.

Fórmula 1 - Está marcada para este sábado, às 14h, a segunda corrida da temporada 2024 da maior competição de automobilismo do mundo. O Grande Prêmio da Arábia Saudita, disputado em Jeddah, novamente terá uma programação diferente do habitual, saindo do domingo graças ao início do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos.

Tênis - Rafael Nadal anunciou, nesta quinta-feira, que não vai participar do Masters 1000 de Indian Wells. O comunicado aconteceu apenas três dias depois de o espanhol participar da exibição contra Carlos Alcaraz em Las Vegas. Em seu discurso, ele afirmou que não está preparado para retornar por não se sentir competitivo. A desistência abriu a vaga para o indiano Sumit Nagal.