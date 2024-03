Inter espera Beira-Rio lotado contra o São Luiz pelas quartas do Gauchão

Confiante e embalado pelo apoio do seu torcedor, o Inter recebe o São Luiz neste sábado, às 16h30min, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Decidindo a eliminatória em jogo único, no Beira-Rio, o Colorado ainda joga pelo empate para se classificar. A expectativa é de casa cheia, com 48 mil pessoas empurrando a equipe nas busca pela vaga na semifinal.

Com a semana livre de compromissos, a preparação segue intensa no CT Parque Gigante. Vindo de oito vitórias consecutivas, o time do técnico Eduardo Coudet tem uma espinha dorsal definida. Ainda sem Borré e Fernando — não estão inscritos no Estadual —, o técnico argentino não deve promover nenhuma mudança drástica.

A definição de quem vai a campo será nesta sexta-feira, na última atividade antes do duelo com o Rubro. A tendência é de que Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia comecem jogando.

Mesmo aumentando a carga de trabalho nos últimos dias, o goleiro Sergio Rochet deve seguir de fora dos relacionados, para evitar um retrocesso no tratamento de sua lesão na costela. Já no miolo da zaga, Mercado segue como dúvida. Ele tem um desconforto no joelho e não atua desde o dia 18 de fevereiro, na vitória sobre o Novo Hamburgo. Com ritmo de jogo, Robert Renan é mais cotado para estar entre os onze.

No banco de reservas, Alario é a principal atração. O centroavante desencantou com a camisa vermelha e vem de três gols nos últimos quatro jogos que disputou.

Antes do apito inicial, a euforia nas arquibancadas fica por conta de Borré. O colombiano será apresentado ao torcedor no gramado do Beira-Rio, junto do volante Fernando. Na terça, ele teve o primeiro contato com os colorados ao ser recepcionado por 3 mil pessoas no aeroporto. Sem condições legais de jogar o Gauchão, ele deve estrear contra o Nova Iguaçu, na quarta, pela 2ª fase da Copa do Brasil. O novo camisa 19, assim como o meio-campista que vestirá a 5, já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Mesmo com a euforia pelo mata-mata, o foco do Inter nesta quinta-feira se manteve no fechamento da janela de transferências. O clube anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, junto ao Celtic, da Escócia, por empréstimo até o fim do ano.

A direção também se manteve na busca por um goleiro. Com Anthoni sendo a única opção viável devido às lesões de Rochet e Ivan, a ideia era trazer um nome mais experiente para a posição. A principal tentativa foi fechar com Caíque França, de 28 anos, do Sport. O Leão, no entanto, não quis abrir conversas por um dos seus destaques na temporada.