Liga dos Campeões - Se enfrentaram nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final: Manchester City 3 x 1 Copenhague (City classificado) e Real Madrid 1 x 1 Leipzig (Real Madrid classificado).

CBF - A entidade anunciou que os árbitros passarão a explicar, durante os jogos do Campeonato Brasileiro, as decisões revisadas pelo VAR. O Brasileiro começa no dia 13 de abril. Os anúncios serão feitos pelo microfone já usado pelos árbitros. A Fifa aprovou a implementação da medida. A novidade havia sido testada na final da Supercopa feminina 2024, quando o Corinthians foi campeão após vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro. A CBF comunicou ainda que o Brasileiro será paralisado durante os períodos de data Fifa. Os jogos correrão normalmente durante a Copa América.

Flamengo - O clube carioca, enfim, anunciou a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Ele foi comprado junto ao Red Bull Bragantino e assinou um vínculo até dezembro de 2028 com o time rubro-negro. A transferências custou 8,5 milhões de euros

(R$ 45,7 milhões na cotação atual), em duas parcelas, por 75% do contrato.

Ancelotti - A Procuradoria de Madrid pede quatro anos e nove meses de prisão para o técnico do Real Madrid, por fraude fiscal no valor de pouco mais de 1 milhão de euros (R$ 5,7 milhões, na cotação atual) nos anos de 2014 e 2015. O italiano é acusado de dois crimes contra a Fazenda Pública por não declarar rendimentos provenientes de seus direitos de imagem. Ele também omitiu nas suas declarações a titularidade de dois imóveis localizados fora da Espanha.

Boxe - Em duelo muito equilibrado, a brasileira Viviane Pereira bateu a filipina Hergie Bacyadan e seguiu adiante para as oitavas de final do Pré-Olímpico, na categoria até 75kg. A atleta do Brasil venceu o confronto de virada, em decisão que terminou 3 a 2 ao seu favor. Agora, ela precisa de mais dois triunfos para garantir sua vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Vôlei - Em Doha, capital do Catar, aconteceram os primeiros jogos do primeiro Elite 16 da temporada. No primeiro dia da fase de grupos, o Brasil contou com seis parcerias em quadra. Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur foram as únicas que conseguiram um resultado positivo.