Inter acerta com Alexandro Bernabei para disputar vaga com Renê

Atendendo aos pedidos do campo, o Inter se movimentou nos últimos dias da janela de transferências e acertou a contratação do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, argentino que defendeu as cores do Celtic, da Escócia. O jovem de 23 anos atua em solo europeu desde 2022, quando se transferiu do Lanús-ARG, clube que o revelou para o futebol.

Com o prazo para inscrição de reforços no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF se encerrando nesta quinta-feira (7), às 19h, o Colorado corre contra o tempo para acertar a documentação e assinar contrato com o defensor.

Os motivos para sua contratação são dois: Renê, titular absoluto da posição em 2023, começou o ano em baixa e está sem confiança. Além disso, Thauan Lara se reapresentou acima do peso em janeiro e ficou afastado em Alvorada. Quando foi reintegrado, o jogador oriundo do Celeiro de Ases não convenceu o técnico Eduardo Coudet. Agora, ele está sendo emprestado para o Fortaleza.

Seguro em todos os outros setores do campo, o clube conseguiu uma sombra para Renê, incentivando a disputa por uma vaga e oferecendo variações táticas, já que eles possuem características de jogo distintas. Enquanto o experiente camisa 6 costuma auxiliar na saída com três defensores, como um construtor de jogadas, o jovem reforço é mais agudo, e gosta de ir à linha de fundo.

Bernabei pode estar à disposição no duelo contra o Nova Iguaçu-RJ, na quarta-feira, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Nesta quinta, a venda do mando de campo para o Inter foi confirmada pelas partes, e a partida será disputada em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

No departamento das saídas, Gabriel Barros e Gustavo Campanharo estão sendo repassados ao Atlético-GO, por empréstimo. O segundo tem contrato até o final deste ano e não retorna a Porto Alegre.