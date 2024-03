No Athletico-PR, Cuca retorna ao futebol após anulação de sentença por estupro

Cuca é o novo técnico do Athletico Paranaense. Ele fechou contrato de um ano com o time rubro-negro e assume o cargo após a demissão do colombiano Juan Carlos Osorio. Este será o primeiro trabalho do comandante após o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anular a sentença de 1989 que o condenou por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em 1987, quando ele era jogador do Grêmio, durante um excursão do time ao país europeu.

"Cuca é o nosso novo técnico para a sequência da temporada 2024. O treinador inicia os trabalhos no CAT Caju nesta terça-feira, data de reapresentação do elenco rubro-negro. Os auxiliares técnicos Cuquinha e Daniel Cerqueira também vão compor a nova comissão técnica athleticana, ao lado dos profissionais que fazem parte do staff permanente. Bem-vindo, Cuca!", oficializou o clube.

Após se demitir do Corinthians, em 27 de abril de 2023, Cuca contratou advogados para reabrir o processo na Suíça. Apesar da rejeição da torcida, o então presidente Duílio Monteiro Alves bancou a contratação do treinador. Contudo, a passagem dele pelo time do Parque São Jorge durou apenas seis dias. À época, o técnico, sob forte pressão, pediu demissão citando um "massacre" das redes sociais e afirmou que estava atendendo a um pedido da família.

Ele recebeu propostas no ano passado, mas recusou voltar ao trabalho porque, segundo ele, seu foco estava em provar que era inocente. Com a extinção do caso, o clube que decidir contratar o técnico de 60 anos vai estar assegurado juridicamente de que não há histórico de condenação do ponto de vista jurídico, mas terá de lidar com a polêmica do ponto de vista moral. O Furacão, cujo presidente Mauro Celso Petraglia desejava acertar com Cuca, vai comprar a briga com a opinião pública e bancar a contratação do treinador.

Cuca acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro como treinador. Suas principais conquistas aconteceram no Atlético-MG, clube pelo qual conquistou a inédita Libertadores, em 2013, e a tríplice coroa em 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual). Ele também venceu o Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras, e possui títulos Estaduais por Flamengo e Cruzeiro.