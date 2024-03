Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, às 17h, pelo jogo de volta das oitavas de final, se enfrentam: Bayern x Lazio (0x1 na ida) e Real Sociedad x PSG (0x2 na ida).

Uefa - Nesta segunda-feira, a entidade revelou o novo formato da Liga dos Campeões, a partir da próxima temporada. A tradicional fase de grupos com 32 clubes chega ao fim e será substituída por uma fase em formato de liga, composta por 36 times. Cada equipe jogará oito jogos, com seus adversários sendo definidos através de um sorteio.

Athletico-PR - Cuca é o novo técnico do clube paranaense. O treinador fechou contrato de um ano com o time rubro-negro e assume o cargo após a demissão do colombiano Juan Carlos Osorio. Este será o primeiro trabalho de Cuca após o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anular a sentença de 1989 que condenou o técnico por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em 1987, quando ele era jogador do Grêmio, durante um excursão do time ao país europeu.

Futebol paulista - Todos os membros da delegação do São Paulo citados na súmula do empate com o Palmeiras, neste domingo, serão denunciados pela Procuradoria Geral do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da FPF e poderão pegar um gancho nas eliminatórias do Paulistão. O documento ainda cita nominalmente o lateral Rafinha e o meia Wellington Rato.

Justiça - As torcidas organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro foram banidas pelo Ministério Público de Minas Gerais após morte de torcedor em briga, neste fim de semana. O MP puniu as organizadas de frequentar estádios em todo o Brasil e seus entornos, respeitando um raio de 5 mil metros, em dias de jogo por dois anos. A Galoucura foi banida até 4 de março de 2026. A organizada do Galo retornou de uma suspensão de um ano, seguida de outra de três meses, em 2022 e 2023. Já a Máfia Azul está banida até 15 de março de 2028.

Fórmula 1 - O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, teve uma reunião no último fim de semana com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sobre um potencial retorno do GP local ao calendário da categoria. A reunião aconteceu na cidade de Marmarins, no litoral da Turquia, no domingo, onde os dois discutiram não somente a volta da F1, como também do Mundial de Rally.