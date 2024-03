Fórmula 1 - A abertura da temporada 2024 da F1 neste sábado, no GP do Bahrein, indicou que a Red Bull ainda vai ser a equipe dominante do grid, assim como o tricampeão Max Verstappen continuará reinando soberano na primeira posição. O holandês venceu a prova, praticamente, de ponta a ponta, e Sérgio Perez garantiu a primeira dobradinha do ano, em segundo. Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio.

Paris 2024 - Gabriel Medina estará nas Olímpiadas. O brasileiro assegurou a vaga neste domingo, ao vencer o Isa Games, disputado em Porto Rico. Com isso, o Brasil foi campeão por equipes da competição e teve direito a uma vaga extra em Paris, herdada pelo próprio Medina.

Copa Ouro - Em partida inspirada, a seleção brasileira feminina venceu a Argentina por 5 a 1, na madrugada deste domingo, no Estádio BMO, em Los Angeles, e garantiu vaga na semifinal da competição. Vitória Yaya, Yasmin, Bia Zaneratto (duas vezes) e Gabi Nunes fizeram os gols do Brasil, que avança com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias em quatro jogos, sendo 12 gols marcados e apenas um contra. O próximo adversário da seleção brasileira sairá do confronto entre México e Paraguai.

Corinthians - O clube do Parque São Jorge está eliminado precocemente do Campeonato Paulista e terá que conquistar a vaga na Copa do Brasil de 2025 por outro meio. O Timão até bateu o Santo André e contou com um tropeço do Mirassol, mas a vitória da Inter de Limeira acabou com o sonho. A Inter ganhou do Ituano por 2 a 0, foi a 17 pontos no Grupo C e não pode mais ser ultrapassada pelo Corinthians, que tem 13, na última rodada da fase de grupos.

Vini Jr - O atacante brasileiro foi protagonista no Mestalla neste sábado. No reencontro com o estádio onde sofreu racismo de torcedores em maio do ano passado, o brasileiro marcou duas vezes, protestou contra o preconceito e fez o Real Madrid arrancar o empate por 2 a 2 com o Valencia.

Campeonato Carioca - O Flamengo se sagrou campeão da Taça Guanabara de 2024. O Rubro-negro venceu o Madureira por 3 a 0, na tarde de sábado, no Maracanã, e faturou o primeiro turno do Carioca. O triunfo foi construído com gols de Arrascaeta, Pedro e Leo Pereira.