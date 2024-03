Último campeão do Interior, Novo Hamburgo se junta ao Santa Cruz e está rebaixado à Divisão de Acesso

Na luta para escapar do rebaixamento, Novo Hamburgo, Ypiranga e Avenida tiveram a oportunidade de jogar a última partida do torneio diante de seus torcedores e protagonizaram momentos dramáticos pela 11ª e última rodada do Gauchão. Em Erechim e Santa Cruz do Sul, o nervosismo resultou em empates - ambos por 0 a 0, contra Brasil-Pel e São José, respectivamente. Em Novo Hamburgo, porém, o Noia sofreu uma derrota dolorosa para o Caxias por 1 a 0 e foi rebaixado à Divisão de Acesso do próximo ano.

Até os 42 minutos do segundo tempo, todas as partidas decisivas da parte de baixo da tabela do Campeonato Gaúcho, que começaram ao mesmo tempo, estavam empatadas e, com isso, quem estava sendo rebaixado era o Avenida. Porém, um gol olímpico do Caxias mudou tudo. Tomas Bastos cobrou o escanteio fechado, a bola desviou em Felipe Fraga e balançou as redes do Anilado.

Sem forças para reagir, o último campeão gaúcho do interior aceitou a derrota em casa e agora terá que disputar a segunda divisão estadual no próximo ano em busca do retorno à elite. No segundo semestre deste ano, o Noia ainda terá a disputa da Série D para tentar, pelo menos um pouco, apagar o péssimo início de ano.

Na reta final do Campeonato Gaúcho, o Novo Hamburgo amarga quatro derrotas consecutivas e seis jogos sem vitória. No total, foram duas vitórias em 11 compromissos ao longo do torneio. Juntamente com a equipe da Região Metropolitana, o Santa Cruz, que já estava condenado ao rebaixamento na lanterna, também disputará a segunda divisão gaúcha do próximo ano.