Conmebol - Competições organizadas pela entidade terão anúncios ao vivo das decisões da arbitragem revisadas pelo VAR. A novidade passou a valer no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira, entre Fluminense e LDU-EQU, no Maracanã. Os árbitros do campo terão que comunicar a decisão, que será ouvida no estádio. A Conmebol obteve a aprovação da Fifa para a ferramenta. Cristiano Ronaldo - O atacante do Al-Nassr foi suspenso por um jogo pelo Comitê Disciplinar da Federação Saudita de Futebol, pelos gestos obscenos aos torcedores do Al-Shabab, no último domingo, em partida do Campeonato Saudita. A ação ocorreu como forma de resposta aos gritos de "Messi", seu principal rival no futebol. Pogba - O jogador francês da Juventus foi suspenso do futebol por quatros anos, após ter testado positivo para testosterona sintética no ano passado. Ele já estava afastado de suas atividades há cinco meses. Segundo a imprensa italiana, o Tribunal Anitdoping do país aceitou o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping e aplicou a pena máxima ao meio-campista. Tênis - A 10ª edição do Rio Open chegou ao fim com resultados inéditos para tenistas brasileiros. Começando por Rafael Matos, que com o título conquistado nas duplas, junto ao colombiano Nicolas Barrientos, se tornou o primeiro brasileiro campeão do torneio. Além dele, João Fonseca, de apenas 17 anos, venceu suas duas primeiras partidas da carreira na ATP, sendo assim o mais jovem brasileiro a chegar nas quartas de final de um torneio do circuito, desde Gustavo Kuerten, o Guga, no ATP de Umag, em 1996. Surfe - Gabriel Medina e Yago Dora avançaram para o round cinco do ISA Games, realizado em Porto Rico. Filipe Toledo venceu na repescagem e também segue na competição, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Golfe - Neste sábado, o Porto Alegre Country Club abre oficialmente a temporada deste ano, com o Torneio Abertura 2024. Os jogos devem reunir mais de 100 golfistas, na modalidade Scramble e serão divididos em equipes de três a quatro jogadores, nas categorias masculino e feminino. Os jogos ocorrem durante todo o dia, com saídas às 8h e às 13h.