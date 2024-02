Notas esportivas

Recopa - Pelo jogo de volta, o Fluminense recebe a LDU, hoje, às 21h30min, no Maracanã. Na busca pela taça, o Tricolor das Laranjeiras saiu derrotado pelo placar de 1 a 0, no Equador, e agora precisa buscar a virada. Seleção brasileira - A CBF confirmou que o técnico Dorival Júnior fará sua primeira convocação nesta sexta-feira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Futebol feminino - O Brasil encerrou sua participação na primeira fase da Copa Ouro com 100% de aproveitamento. Na madrugada desta quarta, a seleção goleou o Panamá por 5 a 0, em San Diego, nos Estados Unidos. O próximo adversário será conhecido nesta quinta-feira. Justiça - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para o dia 20 de março o julgamento do processo de Robinho. O ex-jogador foi sentenciado em última instância a nove anos de prisão na Itália, pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013, quando atuava pelo Milan. Agora, a Corte Especial vai decidir se ele cumpre a pena no Brasil, a pedido da Justiça italiana.