Pista de atletismo da Redenção será reaberta até o final de março

A pista de atletismo do Parque Ramiro Souto, que fica próxima do Auditório Araújo Vianna, no Parque Farroupilha (Redenção), será reaberta até o fim de março. Fechada desde o dia 22 de janeiro, a área de 14 mil metros quadrados passa por revitalização. O espaço é gerido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e foi adotado pela Olympikus, marca da Vulcabras Calçados, por um ano.

Entre as melhorias a serem realizadas no espaço estão: a drenagem da pista de carvão compactado; sinalização com indicação de distâncias; área de convivência com bebedouros; bancos, guarda-volumes e pódio; e blocos de concreto pré-moldados e barras e estruturas metálicas para exercícios. O projeto e a execução são feitos pela empresa, com o investimento de cerca de R$ 400 mil, que adotou o espaço pelo período de um ano, podendo ser prorrogado junto à prefeitura de Porto Alegre.

"A adoção inclui apenas a pista de atletismo, manutenção e melhoria nas estruturas de arremesso e também na área de salto em distância e em áreas de convivência e de permanência junto à área da pista", afirma a titular da Smelj, Débora Garcia.

Nesta quarta-feira pela manhã, os trabalhos realizados eram na parte dos bancos, guarda-volumes e pódios, que ficam próximos às quadras laterais do parque. Os blocos de concreto da parte dos pódios já estavam em diferentes alturas indicando as colocações. Nas entradas da pista, uma placa indica que o projeto foi desenvolvido em conjunto com a comunidade local e frequentadores do espaço.

A pista de atletismo é frequentada por corredores amadores e diferentes grupos de corrida. Um dos grupos que utiliza o local é a 040 Assessoria Esportiva, de Porto Alegre, que tem a pista do Parque Ramiro Souto como um dos pontos presenciais de treino. "Ficamos muito felizes com as propostas de melhorias da pista. É o melhor espaço de treinamento de velocidade da cidade, porém pecava muito quando chovia, por conta da péssima drenagem e, em dias "normais", o piso machucava, porque o carvão que ali existia já estava quase totalmente sumido", explica o treinador e diretor técnico da 040, Eduardo Caporal.

O treinador acrescenta que as metragens que serão incluídas também são muito úteis para que os corredores consigam fazer seus treinos. "A reforma será muito benéfica, mas também pedimos conscientização das pessoas, principalmente dos corredores, para ter um cuidado e bom senso no uso do reformulado espaço", afirma Caporal.