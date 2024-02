Copa do Brasil - Nesta quarta-feira, o Caxias visita a Portuguesa Santista, às 20h30min, pela 1ª fase da competição. O clube grená joga pelo empate para avançar no mata-mata. Libertadores - Pelo jogo de volta da 1ª fase do torneio continental, o Botafogo recebe o Aurora nesta quarta-feira, às 21h30min, no estádio Nilton Santos. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1. Santos - Um dia após se livrar do transfer ban relacionado à multa de Fabián Bustos, o Peixe foi notificado que receberá uma nova punição da Fifa. Desta vez, a sanção é em decorrência de uma dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação de Christian Cueva. O alvinegro praiano deve cerca de US$ 4 milhões (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual). A antiga punição caiu na segunda-feira. Com isso, o clube correu para registrar o goleiro Gabriel Brazão, para contar com ele na segunda fase do Campeonato Paulista. São Paulo - O tricolor paulista inscreveu James Rodríguez no lugar de Luiz Gustavo no Paulistão, e teve a troca na lista confirmada nesta terça-feira. O colombiano, inclusive, deve viajar para Brasília, onde o time joga contra a Inter de Limeira, nesta quarta, no Mané Garrincha, em jogo atrasado da 5ª rodada. Flamengo - O Rubro-Negro oficializou a data de cirurgia do volante Gerson. O jogador vai passar por procedimento na sexta-feira, em um hospital na Barra da Tijuca, após apresentar quadro de hidronefrose com infecção renal. O clube evita dar prazos para o retorno do jogador. Tênis - Em confronto válido pela fase de oitavas de final da chave de simples, a brasileira Bia Haddad fará sua estreia no WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos. Ela enfrentará a britânica Katie Boulter e a partida acontecerá nesta quarta-feira, às 16h. Skate - Faltando cinco meses para o início da Olimpíada de Paris-2024, a Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) retomou a gestão do skate nacional nesta terça-feira, em decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). A administração da modalidade estava a cargo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 10 de janeiro, quando a World Skate (WS), organização internacional responsável pela regulação do skate, retirou a CBSk do seu quadro de filiados.