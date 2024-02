Copa do Brasil - No confronto válido pela 1ª fase da competição, o Juventude visita o Iguatu, do Ceará, nesta terça-feira, às 20h. A eliminatória é definida em jogo único, e o Papo tem a vantagem de jogar pelo empate. Seleção brasileira - Dorival Jr., novo técnico da Canarinho, quer levar para o departamento de seleções um trio de profissionais do São Paulo, último clube que treinou. Dois dos três são-paulinos convocados são considerados peças-chave na equipe paulista. João Marcos Pereira Soares é chefe de análise de mercado do Tricolor. Já Guilherme Lyra é chefe de análise de desempenho dos jogadores. A informação é que ambos estariam já em fase de transição e deixariam o clube ainda nesta semana, assumindo o trabalho exclusivo a partir de março. Santos - O Peixe recebeu mais uma notícia positiva nesta segunda-feira: está livre de Transfer Ban na Fifa, após quitação de dívida com o técnico argentino Fabián Bustos. Cobrando na Justiça a quitação da multa rescisória, Bustos impediu que a entidade autorizasse o clube paulista a inscrever reforços vindo de fora do País, caso do goleiro reserva Gabriel Brazão, contratado da Inter de Milão. São Paulo - O clube encaminhou a contratação do atacante André Silva, que pertence ao Vitória de Guimarães, e já tem acerto com a diretoria, apesar da tentativa do Vasco de atravessar o negócio. A transferência deve girar em torno dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões). Vila Nova-GO - Destaque do clube goiano desde a temporada passada, na qual defendeu o time em 38 partidas, o goleiro Dênis, ex-São Paulo, deu um susto nos companheiros de clube nesta segunda-feira, ao apresentar um quadro de convulsão durante o aquecimento antes das atividades do dia. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o jogador foi encaminhado ao hospital e passa bem. Cristiano Ronaldo - O craque português será investigado pelo Comitê Disciplinar da Liga Saudita por fazer um gesto obsceno durante o jogo entre Al-Nassr e Al-Shabab pelo Campeonato Saudita. A informação é do jornal local "Asharq Al-Awsat". Segundo a publicação, o gesto "causou ressentimento entre muitos telespectadores e participantes". O atleta se irritou após ouvir gritos de 'Messi' da torcida adversária.