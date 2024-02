Notas esportivas

Justiça - O Ministério da Fazenda da Espanha terá de devolver 1,2 milhão euros (R$ 6,5 milhões) a Daniel Alves. A decisão, divulgada sábado pelo jornal La Vanguardia teria sido tomada na quarta-feira, mesmo dia em que o brasileiro foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher de 23 anos em uma casa noturna de Barcelona. Os advogados do jogador, que alega inocência, pretendem usar a quantia para pedir liberdade provisória. Futebol feminino - Na madrugada deste domingo, o Brasil venceu a Colômbia pelo placar simples, com gol de Duda Santos, garantindo a classificação antecipada para as quartas de final da competição. Nesta quarta, as brasileiras entram em campo pela 3ª e última rodada da fase de grupos, para enfrentar o Panamá. Campeonato Carioca - O Flamengo foi eficiente e venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã. O jogo foi válido pela penúltima rodada do Estadual. O triunfo teve a marca do treinador: solidez defensiva, rapidez no roubo de bola e velocidade nas saídas. Futebol inglês - O Liverpool venceu o Chelsea por 1 a 0 e se sagrou campeão da Copa da Liga Inglesa neste domingo, no estádio de Wembley. O título foi conquistado com gol na prorrogação e é o 10º da equipe na competição. Van Dijk marcou o único gol da partida. Gerson - O volante precisará passar por cirurgia e vai desfalcar o Flamengo. Ele foi diagnosticado com hidronefrose com infecção renal. A tendência é que o procedimento aconteça nesta próxima semana. Ainda não há uma data definida. Tênis - Pela primeira vez em seus dez anos de história, o Rio Open tem um campeão brasileiro. O autor da façanha foi o gaúcho Rafael Matos, de 28 anos, atual número 58 do mundo no ranking de duplas. Neste domingo, um dos dias mais quentes do torneio de 2024, ele e o colombiano Nicolás Barrientos fizeram uma final quase impecável e derrotaram os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por 6/4 e 6/3. Ginástica Artística - O brasileiro Arthur Nory terminou em sexto lugar na final da barra fixa da etapa de Cottbus da Copa do Mundo da categoria, na Alemanha. Ele ficou atrás dos ginastas da Lituânia e de Taiwan, adversários diretos na briga pela vaga aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.