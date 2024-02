Fortaleza - Horas após o grave ataque ao ônibus do clube, o CEO Marcelo Paz pediu mobilização entre dirigentes dos times do País na luta contra a violência no futebol, nesta quinta-feira, e avisou que o Fortaleza só voltará a campo quando os jogadores se recuperarem das lesões sofridas e quando os responsáveis pelo caso de violência forem punidos. Botafogo - O técnico Tiago Nunes foi demitido no dia seguinte ao empate por 1 a 1 com o Aurora, da Bolívia, na fase preliminar da Libertadores. Fabio Mathias, auxiliar-técnico permanente, assume interinamente. Justiça - A 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) multou a Ponte Preta em R$ 10 mil por causa de gritos homofóbicos ocorridos na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 0, no dia 10 de fevereiro, no estádio Moisés Lucarelli, pela 7ª rodada do Paulistão. Futebol feminino - O Brasil estreou com vitória na Copa Ouro. Na madrugada desta quinta-feira, a seleção venceu Porto Rico por 1 a 0. A equipe volta a campo no domingo, às 0h15min, diante da Colômbia.