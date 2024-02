Ferrari aproveita ausência de Verstappen e lidera na pré-temporada da F1

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 foi marcado pelo bom desempenho da Ferrari e por contratempos ainda na sessão da manhã, que afetou diretamente a agenda da tarde no Circuito Internacional do Bahrein. O espanhol Carlos Sainz foi o mais rápido desta quinta-feira (22), sendo seguido pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, e do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.



Sainz, que será substituído no time italiano justamente por Hamilton em 2025, anotou 1min29s921. Trata-se do melhor tempo da pré-temporada até agora. Na quarta, no início dos testes, Max Verstappen liderou o dia com 1min31s344. Na ocasião, o holandês pilotou uma Red Bull com pneus mais duros, considerados mais lentos que os compostos usados por Sainz nesta quinta.

LEIA TAMBÉM: Verstappen domina e mostra força em 1ª sessão da pré-temporada da Fórmula 1



Verstappen não foi para a pista nesta quinta, após ser o único piloto da Red Bull a participar do teste na quarta. Desta vez, a equipe colocou Pérez nas duas sessões do dia, totalizando 129 voltas, o recorde desta quinta. Ele foi o segundo mais rápido do dia, com 1min30s679.



A Ferrari adotou estratégia diferente, dando chance à ambos os pilotos ao longo do dia, em cada sessão. Assim, Charles Leclerc foi o representante da equipe italiana no período da manhã, com 1min31s750. No geral, o piloto de Mônaco foi o sexto mais veloz do dia. Ele ficou atrás de Hamilton, do inglês Lando Norris e do australiano Daniel Ricciardo.



A Mercedes seguiu o roteiro da Red Bull, dando um dia para cada piloto. Hamilton, então, teve duas sessões nesta quinta para mostrar o potencial do novo carro da Mercedes, que se aprofundou nas mudanças em comparação ao modelo que vinha adotando nas duas últimas temporadas. , após ser o único piloto da Red Bull a participar do teste na quarta. Desta vez, a equipe colocou Pérez nas duas sessões do dia, totalizando 129 voltas, o recorde desta quinta. Ele foi o segundo mais rápido do dia, com 1min30s679.A Ferrari adotou estratégia diferente,, em cada sessão. Assim, Charles Leclerc foi o representante da equipe italiana no período da manhã, com 1min31s750. No geral, o piloto de Mônaco foi o sexto mais veloz do dia. Ele ficou atrás de Hamilton, do inglês Lando Norris e do australiano Daniel Ricciardo.A Mercedes seguiu o roteiro da Red Bull, dando um dia para cada piloto. Hamilton, então, teve duas sessões nesta quinta para, que se aprofundou nas mudanças em comparação ao modelo que vinha adotando nas duas últimas temporadas.