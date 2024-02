Copa do Brasil tem eliminação precoce do Cruzeiro e goleada do Bahia

O sonho Cruzeiro de buscar o seu sétimo título na Copa do Brasil caiu, literalmente, por água abaixo nesta quarta-feira quando foi derrotado por 2 a 0 para o Souza-PB, na Paraíba e acabou eliminado de forma precoce. O Bahia confirmou seu favoritismo ao golear por 4 a 0, o Moto Club, no Maranhão. Cuiabá e Atlético-GO, que fazem parte da elite nacional, garantiram suas vagas.



A chuva atrapalhou o Cruzeiro, maior campeão da história da competição, no estádio Marizão, em Souza. E quando pensou que iria se classificar com o empate sem gols, sofreu dois gols nos minutos finais, ambos marcados por Danilo Bala, aos 43 e aos 49 minutos. É a primeira vez que o clube paraibano avança de fase.

e goleou com gols de Estupiñan, de pênalti, Jean Lucas, Cauly e Rafael Ratão. Com isso atenuou o impacto da derrota no clássico Ba-Vi, por 3 a 2, no fim de semana, pelo Campeonato Baiano. O Atlético-GO fez 3 a 1 em cima do União-MT, em Rondonópolis, enquanto o Cuiabá segurou o empate sem gols com o Real Noroeste, no Espírito Santo.Único paulista em campo, o Ituano acabou eliminado, ao, no interior gaúcho. Esta primeira rodada teve dois jogos na terça, mais 16 na quarta e vai ter dois na quinta-feira. Os visitantes, mais bem posicionados no ranking da CBF, têm a vantagem de avançar com o empate. Os mandantes, portanto, precisam vencer para seguir adiante na competição.