Copa do Brasil - O Ypiranga protagonizou uma classificação heroica. Nesta quarta, o clube gaúcho visitou o River-PI e empatou em 1 a 1. O gol foi marcado pelo zagueiro Fernando, aos 42 minutos da etapa final. Pelo regulamento, os visitantes passam de fase com o empate. Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental, nesta quarta, na Itália, Napoli e Barcelona empataram e m1 a 1. Já em Portugal, o Porto venceu o Arsenal por 1 a 0. Recopa - Pelo jogo de ida do torneio que une o campeão da Libertadores com o da Sul-Americana, o Fluminense visita a LDU nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Real Madrid - O goleiro Thibaut Courtois treinou com o clube espanhol pela primeira vez na temporada. Isso porque o belga rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 10 de agosto, dois dias antes do início das atividades. Ele ainda deve ficar fora por um tempo, mas sua expectativa, assim como os médicos do clube, é que retorne antes do fim desta temporada. Bayern - O clube alemão anunciou, nesta quarta-feira, que o técnico Thomas Tuchel deixará o comando da equipe no fim desta temporada, mesmo tendo contrato até 2025. Segundo a direção bávara, a decisão foi tomada em conjunto com o treinador alemão. O time de Munique não vive seu melhor momento e nos últimos três jogos colecionou três derrotas. Justiça - Daniel Alves foi convocado a comparecer ao Tribunal Superior de Barcelona nesta quinta-feira. Todas as partes envolvidas no processo de acusação contra o brasileiro por agressão sexual foram chamadas, incluindo Elisabet Jiménez, promotora e advogada da denunciante, e também a defesa do brasileiro, representada pela advogada Inês Guardiola. Há possibilidade de que a sentença já tenha sido finalizada pelo tribunal. Tênis - O sentimento foi de tristeza e frustração com a lesão de Carlos Alcaraz, principal estrela da edição 2024 do Rio Open. Foram só 18 minutos do número 2 do mundo em quadra. O espanhol se lesionou no segundo ponto em sua estreia contra o brasileiro Thiago Monteiro. Ele pisou em falso e torceu o tornozelo direito. Após exames realizados, o tenista foi diagnosticado com uma entorse lateral de grau 2.