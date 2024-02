Com Grenal se aproximando, Rochet e Mercado perdem mais um treino no Inter

Com o primeiro grande teste da temporada batendo na porta, o Inter segue focado no Grenal 441, neste domingo (25), às 18h, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. No entanto, no segundo treino da semana, nesta quarta (21), o técnico Eduardo Coudet não contou com Mercado e Rochet, que já haviam ficado de fora da atividade desta terça.

O zagueiro não preocupa tanto. Ele foi substituído no segundo tempo do confronto com o Novo Hamburgo, no domingo, alegando dores no joelho, e por isso vem sendo preservado. A expectativa é de que ele retorne ao gramado do CT Parque Gigante nesta quinta-feira, e esteja apto para enfrentar o Grêmio. Caso contrário, Robert Renan assume a vaga ao lado de Vitão, no miolo da zaga.

Já o goleiro uruguaio deve ser baixa. Ele sofre com um problema crônico na costela e ainda não estreou em 2024. O departamento médico avalia diariamente a situação de Chino, mas a tendência é que ele não tenha condições de estar em campo.

Um novo exame deve ser realizado no final de semana. Caso o teste aponte que o arqueiro está completamente recuperado do trauma – sofrido no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense –, ele passa a ser opção para Chacho. De momento, Anthoni segue como titular.

Líder isolado do Estadual com 22 pontos, o Colorado é perseguido de perto pelo Tricolor, que tem 20. Faltando apenas duas rodadas para o fim da fase classificatória, as equipes sabem da importãncia do confronto para terminar no topo da tabela.