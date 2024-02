De Pena já teve acerto com o Vasco, mas ligação de técnico o levou ao Inter

No radar do Vasco, Carlos de Pena esteve muito perto de vestir a camisa cruzmaltina há dois anos, mas os caminhos o levaram para o Inter em cima da hora. O clube carioca negociou com o meio-campista no começo de 2022. As conversas avançaram a ponto de haver um acerto verbal entre as partes.

O jogador estava no Dínamo de Kiev e havia sido liberado devido à guerra na Ucrânia. A ideia era um vínculo de empréstimo até junho, podendo ser prorrogado até dezembro. A diretoria do clube de São Januário ficou sem resposta após o acerto. Um pré-contrato chegou a ser enviado, mas não houve retorno aos contatos.

Uma ligação do uruguaio Alexander Medina mudou o cenário. O então técnico do Colorado foi companheiro de De Pena no Nacional, em 2014 e 2015 -Medina pendurou as chuteiras em 2018. Atuar na Série A do Brasileiro também foi fator que pesou. Na época, o Vasco começava a temporada com a missão de conseguir o acesso, após o fracasso de 2021, quando permaneceu na segunda divisão.

O Inter anunciou De Pena em 1º de abril de 2022. Medina, porém, foi demitido ainda naquele mês, dois jogos após a chegada do meia -contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro, e Guaireña, pela Sul-Americana, quando empatou e foi demitido.

O jogador chegou ao clube gaúcho como ponta esquerda, mas Mano Menezes o mudou de posição. Elogiado pela capacidade de conclusão e o entendimento tático, a sua melhor fase foi jogando centralizado. Percebendo um desequilíbrio na equipe, o treinador surpreendeu em sua estreia, contra o Fluminense, escalando De Pena como segundo volante. Naquele jogo, ele começou a consolidar sua titularidade com uma boa atuação e a assistência para o gol da vitória, marcado por Alemão.

Em 2022, o meia viveu seu melhor momento em Porto Alegre. Ao fim da temporada, o Colorado optou por renovar seu contrato, partindo do empréstimo para o acordo em definitivo até o fim de 2024. No ano passado, porém, De Pena perdeu rendimento e, depois de começar o ano como titular, virou reserva.

Após a demissão de Mano e chegada de Coudet, as oportunidades foram ficando menos frequentes. Ainda assim ele disputou 54 partidas na temporada anterior, repetindo os cinco gols que tinha feito em 2022 e as sete assistências.

Em 2024, De Pena passou a ser utilizado improvisado na lateral esquerda como suplente de Renê. Até agora foram cinco partidas na temporada com um gol marcado. Nesta terça-feira (20) ele faz parte dos jogadores considerados 'negociáveis' pelo Inter.

Agora, o Vasco retomou seu interesse pelo jogador. Ciente de sua situação em Porto Alegre, o clube deve fazer uma proposta pelo uruguaio em breve, antes do fechamento da janela de transferências nacional, no dia 7 de março.