Alemanha - Morreu, na madrugada deontem, o ex-jogador Andreas Brehme, autor do gol que garantiu o tricampeonato mundial da Alemanha na Copa de 1990, na final contra a Argentina. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares, mas a imprensa apontou que Brehme foi vítima de uma parada cardíaca. Copa do Brasil - Em jogo válido pela 1ª fase, o Ypiranga visita o River-PI, hoje, às 16h. Já o São Luiz recebe o Ituano, às 20h. Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida das oitavas de final, ontem, em Milão, a Inter derrotou o Atlético de Madrid por 1 a 0. Já na Holanda, o PSVempatou em 1 a 1 com o Borussia Dortmund. Nesta quarta, às 17h, em Portugal, tem Porto x Arsenal e, na Itália, jogam Napoli x Barcelona. Libertadores - O Botafogo visita o Aurora-BOL hoje, às 21h30min, no estádio Félix Capriles. O confronto é válido pela segunda fase do torneio continental. Santos - O Peixe pagará à vista a dívida de Fabián Bustos pelo fim do banimento na Fifa. O presidente Marcelo Teixeira cedeu às exigências do ex-treinador e irá quitar a dívida de R$ 4 milhões de uma só vez. Palmeiras - O Alviverde anunciou, ontem a contratação do meio-campista Rômulo, do Novorizontino, até o fim de 2028. Ele integra o elenco após o Paulistão, e estará à disposição para as disputas da Copa da Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vasco - O clube carioca garantiu a permanência de sua principal referência na linha de frente. Nesta terça-feira, o time de São Januário anunciou a renovação com o atacante Vegetti, até o fim da próxima temporada. O novo vínculo é válido até dezembro de 2025, e prevê renovação automática por mais um ano se algumas metas estabelecidas forem cumpridas. O atacante tem 12 gols em 28 jogos pelo clube. Fórmula 1 - Sem pilotos no grid do Mundial desde o fim de 2017, o Brasil terá uma representante na F-1 Academy, categoria ligada ao principal campeonato de automobilismo do mundo, voltado somente para mulheres. Trata-se de Aurelia Nobels que, aos 17 anos, será a mais jovem do grid da competição. Nascida nos Estados Unidos, ela vai correr pela equipe ART Grand Prix, com o apoio da fornecedora esportiva Puma. Será sua estreia na categoria criada pela F-1 no ano passado.