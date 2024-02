Rio Open tem 3 brasileiros em quadra e estreias de Wawrinka e Alcaraz nesta terça

O segundo dia da chave principal do Rio Open terá três tenistas brasileiros em quadra e as aguardadas estreias do espanhol Carlos Alcaraz e do suíço Stan Wawrinka, campeões de Grand Slam e principais estrelas da competição. O duelo mais esperado desta terça vai reunir justamente o espanhol, maior candidato ao título, e Thiago Monteiro.Eles vão abrir a rodada noturna da Quadra Guga Kuerten, a maior do complexo do torneio montado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida deve começar por volta das 19 horas. No período da tarde, a partir das 16h30, Wawrinka vai duelar com o argentino Facundo Diaz Acosta, também na quadra principal.Os outros brasileiros a entrar em quadra na chave de simples são o jovem João Fonseca, campeão juvenil do último US Open, e Felipe Meligeni, primeiro brasileiro a superar a fase de qualifying para buscar sua vaga na chave principal.