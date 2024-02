RS recebe tenistas do País e do exterior para Brasil Juniors Cup

Um dos torneios juvenis de tênis mais tradicionais do mundo, o Brasil Juniors Cup (BJC) começa a ser disputado no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (20). A competição tem como sede a Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, mas também terá etapas disputadas no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Com informações da assessoria da Associação Leopoldina Juvenil e da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Tenistas da América, África, Ásia e Europa desembarcam no Estado para o evento, que reúne as principais promessas da modalidade na categoria 18 anos. Ao todo, o campeonato conta com atletas de 26 países diferentes.

Entre os brasileiros, cinco tenistas estão confirmados na chave principal: Olívia Carneiro, Pedro Rodrigues, Gustavo Almeida, Nicolas Oliveira e Enzo Kohlmann. Já entre os nomes internacionais de destaque, estão o cazaque Amir Omarkhanov, de apenas 16 anos e que já conta com cinco títulos, sendo dois do mesmo nível, e a japonesa Mayu Crossley, semifinalista da última edição e atual campeã do Banana Bowl.

A Sede Marquês do Herval (R. Marquês do Herval, 280 - Moinhos de Vento) recebe o Pré-Qualifying 18 anos, de 20 a 23 de fevereiro; o Qualifying 18 anos, nos dias 24 e 25; o Tennis Kids, de 28 de fevereiro a 3 de março; e a Chave Principal, que acontece de 26 de fevereiro a 3 de março. As demais categorias serão disputadas no Recreio da Juventude (Rua Atílio Andreazza, 3525 - Bairro Sagrada Família), em Caxias do Sul.

O Brasil Juniors Cup faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e nomes de destaque do tênis mundial já passaram pelo campeonato, como Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Carlos Alcaraz, Roberta Burzagli e Andy Roddick.