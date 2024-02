Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final, se enfrentam às 17h, na Holanda, PSV x Borussia Dortmund e, na Itália, tem Inter de Milão x Atlético de Madrid. Libertadores - O Bragantino visita o Águilas Doradas-COL nesta nesta terça-feira, às 21h30min, no estádio Atanasio Girardot. O confronto é válido pela segunda fase do torneio continental. Vasco - O Cruzmaltino já tem substituto para os lesionados Paulinho e Jair no meio-campo. Ontem, o clube oficializou a chegada do jovem volante Juan Sforza, do Newell's Old Boys. O garoto de 22 anos chega em definitivo e com contrato de cinco temporadas. Yuri Alberto - O atacante confirmou em sua conta no Instagram que fraturou a costela no empate em 2 a 2 com o Palmeiras no domingo, pelo Campeonato Paulista. O camisa 9 também sofreu um trauma no cotovelo e deixou o estádio com o braço imobilizado. Gustavo Gómez - O zagueiro é o mais novo desfalque do Palmeiras para os jogos restantes da fase de classificação do Campeonato Paulista e início do mata-mata. O paraguaio, substituído no início do clássico com o Corinthians, sofreu fratura em um dos dedos do pé esquerdo. O caso não requer a necessidade de cirurgia, mas o clube não estipulou um prazo para sua volta. Botafogo - O clube carioca anunciou a chegada do volante Gregore, que estava no Inter Miami de Messi. O novo reforço já está inscrito para a fase prévia da Copa Libertadores. Mbappé - Segundo o jornal Marca, da Espanha, o astro francês assinou um contrato de cinco anos com o Real Madrid e vestirá a camisa merengue a partir de julho deste ano. De acordo com a publicação, o atacante e seu staff receberam sondagem de outro gigante europeu, mas o astro não quis ouvir a proposta, pois já havia firmado o compromisso com o clube espanhol. Tênis - O Rio Open iniciou sua 10ª e festiva edição nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro, com recorde de tenistas brasileiros na chave de simples. O maior torneio da América do Sul tem cinco representantes da casa graças ao triunfo de Felipe Meligeni no qualifying, no fim de semana. O País tem também Thiago Wild, Thiago Monteiro, Gustavo Heide e João Fonseca na chave de simples.