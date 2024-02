Inscrições para 20ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre estão abertas

As inscrições para a 20ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre estão abertas. O tradicional evento esportivo promovido pela Prefeitura Municipal e pelo Sesc Redenção acontece na manhã do dia 24 de março, domingo que antecede a data do aniversário da Capital, com largada às 8h do Paço Municipal de Porto Alegre. As informações são da assessoria de imprensa do Sesc.

São realizados os percursos de 15km, 7km e 3km, além de caminhada de 3km, voltados a qualquer pessoa com a partir de 16 anos de idade. Menores de 18 anos precisam, obrigatoriamente, optar apenas pelos trajetos de 7km ou 3km.

site do Sesc participação na caminhada custa R$ 40, com direito a sacochila e camiseta do evento. Nas corridas, o valor é de R$ 80 para trabalhadores e empresários do comércio de bens e serviços e R$ 89 para o público geral, ambos com Credencial Sesc válida, dando direito a sacochila, camiseta, joaninhas e número de peito com chip eletrônico. As inscrições podem ser feitas peloou em qualquer unidade do Sesc no Rio Grande do Sul. A, com direito a sacochila e camiseta do evento. Nasde bens e serviços e, ambos com Credencial Sesc válida, dando direito a sacochila, camiseta, joaninhas e número de peito com chip eletrônico.

Ainda há a opção do Kit Econômico, por R$ 40, e kit apenas com chip eletrônico. Além disso, existe a opção para servidores municipais, por R$ 60, sendo obrigatório informar o número de matrícula. Grupos de corridas com mais de dez atletas ganham 10% de desconto na inscrição.

Os vencedores receberão troféus e medalhas, além das medalhas de participação entregues a todos os participantes. A estrutura do evento contará com local para hidratação com frutas, guarda-volumes e equipe médica para emergências.

20ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre – Sesc Redenção