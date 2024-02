Notas esportivas

Futebol feminino - O Corinthians se tornou tricampeão da Supercopa do Brasil ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, que contou com um público de mais de 33 mil torcedores. A equipe alvinegra continua sendo a única que venceu esta competição.

Mbappé - De acordo com uma rádio da Espanha, representantes do jogador têm mantido contato com o Manchester City, que entrou na disputa com o Real Madrid pela contratação do astro francês. Apesar do claro favoritismo dos espanhóis em contar com o jogador, o os ingleses surgem como um concorrente a altura na disputa pelo craque.

Falecimento - O diretor executivo do Coritiba, Júnior Chávare, faleceu neste domingo, aos 57 anos, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. O clube revelou a morte de seu funcionário através das redes sociais. Em 2013, o dirigente atuou na reestruturação das categorias de base do Grêmio.

Tênis - Bia Haddad saiu na frente, mas sofreu um 'apagão' e acabou levando a virada da italiana Jasmine Paolini, sendo eliminada na estreia no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ela perdeu por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 0/6, em 2h de partida.

Judô - O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Baku sem medalhas. Neste domingo, Rafael 'Baby' Silva foi derrotado nas quartas de final da categoria acima dos 100kg pelo azeri Dzhamal Gamzatkhanov, e na repescagem pelo neerlandês Jur Spijkers.

UFC - Alex Poatan estará na luta principal do UFC 300. Após negociações frustradas com Jon Jones e Conor McGregor, Dana White confirmou na madrugada deste domingo, que o atual campeão dos pesos-meio-pesados fará a sua primeira defesa de cinturão no dia 13 de abril, contra Jamahal Hill, em um card que contará com seis brasileiro. Além de Poatan, estarão no evento: Charles do Bronx, que pegará Arman Tsarukyan, Deiveson Figueiredo (Cody Garbrandt), Diego Lopes (Sodiq Yusuff), Jéssica Bate-Estaca e Marina Rodriguez, as duas últimas se enfrentarão pelo peso-palha.