Grêmio x Santa Cruz: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com os titulares descansados depois de ir a campo com os reservas no meio de semana, o Grêmio recebe o Santa Cruz neste sábado (17), às 16h30min, na Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Vice-líder da competição, o Tricolor torce por um tropeço do Inter, que somado a uma vitória sobre o Galo, o coloca em uma situação mais confortável para o Grenal 441, no próximo domingo. A transmissão fica por conta de RBS TV e Premiere.