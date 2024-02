Fifa - A entidade divulgou a primeira atualização do ranking mundial de seleções de 2024. O Top 10 seguiu da mesma forma que na temporada passada. As seleções europeias e sul-americanas ainda não entraram em campo neste ano. O Brasil segue no 5º lugar com 1784,09 pontos. A Argentina segue na ponta, seguida por França, Inglaterra e Bélgica. Mundial feminino - A Fifa confirmou que três propostas brigam para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil disputa com o conjunto formado por Alemanha, Bélgica e Holanda, e com a dupla Estados Unidos e México. A entidade, inclusive, mandará na próxima semana uma comitiva ao País para realizar uma visita técnica nas cidades-sedes. Mbappé - O astro francês comunicou ao presidente do PSG que deixará o clube no final da temporada. Depois, o presidente comunicou o treinador Luiz Enrique e o diretor esportivo, Luis Campos. Em 2023, ele havia informado ao clube que não queria ativar a cláusula de renovação para mais uma temporada, desejando encerrar o vínculo com o time em junho de 2024. O novo clube do atacante não foi anunciado. Embora o Real Madrid seja o favorito, ainda não houve um acordo financeiro entre as partes. Fluminense - O clube anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Marquinhos, que pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e que estava com a seleção brasileira, no Pré-Olímpico. O jogador de 20 anos chega por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra. Carille - A diretoria do V-Varen Nagasaki voltou a se manifestar sobre o imbróglio envolvendo o treinador. Em comunicado, o clube japonês anunciou a rescisão de contrato com o treinador brasileiro, atualmente no comando do Santos, e confirmou que acionou a Fifa sobre a tumultuada saída do técnico do time asiático. Natação - O Brasil bateu, nesta quinta-feira, o recorde sul-americano no revezamento mais forte do País, o 4x200m livre. Na final do Mundial de Doha (Catar), a equipe terminou em 4º, e se garantiu em Paris 2024. O Brasil fechou a prova com o tempo de 7min52s71, baixando em praticamente 3s o antigo recorde sul-americano, do time que disputou as eliminatórias das Olimpíadas do Rio, em 2016. Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini, Aline Rodrigues e Gabrielle Roncatto fizeram parte da prova.