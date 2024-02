Notas esportivas

Grêmio - A direção abriu conversas com o Atlético-MG pelo atacante Cristian Pavón. O argentino desperta o desejo de Renato Portatuppi, e o clube busca a contratação definitiva do atleta. Ainda não houve proposta oficial apresentada. Aos 28 anos, Pavón foi contratado em em julho de 2022 e tem contrato com o Galo até o fim de 2026. Gauchão - Encerrando a 8ª rodada, o Caxias recebe o São José nesta quinta-feira, às 20h. Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida das oitavas de final, ontem, em Paris, PSG venceu o Real Sociedad por 2 a 0. Já na Itália, a Lazio venceu o Bayern por 1 a 0. Neymar - O brasileiro se reapresentou ao Al-Hilal ontem para dar continuidade à recuperação da grave lesão que ele sofreu no joelho esquerdo em outubro do ano passado. Imagens mostram o atacante fazendo trabalho de fortalecimento na academia da equipe. Ele deve retornar no segundo semestre, desfalcando o Brasil na Copa América. Justiça - O atacante Quincy Promes foi condenado pelo Tribunal Distrital de Amsterdã a seis anos de prisão por traficar uma tonelada de cocaína enviada do Brasil. O crime ocorreu em janeiro de 2020. Promes, atualmente no Spartak Moscou, e um cúmplice de 32 anos, estavam transportando dois lotes da droga na Antuérpia, na Bélgica. Guerrero - O atacante desistiu de defender as cores do Universidad César Vallejo, do Peru, por causa de ameaças feitas à sua mãe, conforme informado por César Acuña, dono do clube e governador da região de La Libertad. A contratação já havia sido anunciada e seria a primeira vez que Guerrero jogaria em seu país natal, por isso havia muita expectativa, mesmo ele já tendo 40 anos. Natação - A brasileira Maria Fernanda Costa voltou a se destacar no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Doha, no Catar. Mafê bateu novamente o recorde sul-americano e terminou em 5º lugar na final dos 200m livre. Ela marcou o tempo de 1min56s85, superando o recorde anterior (1min57s11).