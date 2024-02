Notas esportivas

Libertadores - A Associação de Futebol da Argentina (AFA) afirmou, através de suas redes sociais nesta terça-feira, que Buenos Aires será a sede da final da Copa Libertadores deste ano. A entidade, no entanto, não informou qual estádio deverá receber a partida. A Conmebol, organizadora da competição, ainda não se manifestou. A expectativa é que a entidade faça o anúncio em breve. O estádio Monumental de Núñez, a casa do River Plate, é forte candidato para receber o confronto decisivo. Recém-reformado e, com capacidade para 82 mil torcedores, ele é o maior da América do Sul.

Futebol inglês - A Premier League aprovou a oferta feita pelo bilionário Jim Ratcliffe para comprar uma participação de 25% no Manchester United. Além disso, a entidade permitiu um investimento de 300 milhões de dólares (1,48 bilhão de reais na cotação atual) do inglês no clube de Manchester. Para adquirir essa parte de 25% das ações do United, o bilionário e CEO da INEOS irá investir algo em torno de 1,25 bilhão de libras (7,7 bilhões de reais na cotação atual). Agora, as partes devem esperar a aprovação da Federação de Futebol da Inglaterra (FA), que deve ocorrer em breve.

Justiça - Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, teria apresentado contradições em seu depoimento no julgamento do brasileiro. Isso porque a modelo havia concedido entrevista ao programa Y ahora Sonsoles e nele afirmado que não estava em Barcelona na noite do 30 de dezembro de 2022. Na audiência, Sanz havia relatado que estava em casa e que Alves chegou muito bêbado após a noite do suposto estupro, o que representa uma incongruência. É importante destacar que a espanhola prestou depoimento a pedido da defesa do jogador.

Fórmula 1 - A Ferrari apresentou nesta terça-feira, de forma virtual, o 'SF-24', novo modelo para a disputa da temporada 2024 da competição. Este será o último carro da tradicional equipe italiana antes da chegada do heptacampeão Lewis Hamilton em 2025. O bólido será dirigido pelo monegasco Charles Leclerc, que renovou seu contrato em janeiro, e pelo espanhol Carlos Sainz, que será substituído por Hamilton ano que vem. Eles terão a missão de tentar quebrar a hegemonia do tricampeão Max Verstappen com a Red Bull.