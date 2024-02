Tricolor terá time alternativo no confronto contra o Ypiranga

Brigando para voltar à liderança do Campeonato Gaúcho, o Grêmio terá um confronto incomum nesta quarta-feira, às 19h, contra o Ypiranga, fora de casa, pela 8ª rodada. Isso porque nem o técnico Renato Portaluppi viajou com a delegação para Erechim. Por conta da longa e desgastante viagem de mais de cinco horas, o comandante tricolor permaneceu em Porto Alegre junto do time titular.

Depois do empate com o São Luiz, no sábado, o clube quer recuperar o topo da tabela, que hoje pertence ao Inter. Ambas as equipes estão empatadas com 16 pontos cada.

Para este confronto, o Tricolor optou por não divulgar a lista de relacionados. O mistério na escalação indica que a maior parte dos jogadores que vem ganhando minutos devem permanecer na Capital. Na beira do campo estará o auxiliar técnico Alexandre Mendes.

A principal expectativa é de que o volante Ronald, que estava a serviço da seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico, volte ao time. O meio-campista tem entrado com frequência no segundo tempo. Aqueles que não viajaram permanecem na Capital e seguem a rotina de treinos sob o comando de Portaluppi. A preparação no CT Luiz Carvalho se encerrou nesta terça-feira pela manhã, em treino com os portões fechados.

A provável escalação conta com Caíque; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Wesley Costa; Ronald, Dodi, Galdino, Nathan e Lucas Besozzi; André Henrique.