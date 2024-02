Marcus D'Almeida, arqueiro brasileiro, está há um ano como top #1 mundo

O brasileiro Marcus D'Almeida está há um ano como número #1 do mundo no Tiro com Arco. Já classificado para os Jogos Olímpicos de Paris, o atleta de 26 anos ainda coroou sua temporada de 2023, no último domingo (4), com o título de melhor arqueiro do ano no mundo pela World Archery (federação internacional de tiro com arco).

Principal nome do tiro com arco brasileiro, D'Almeida é natural do município de Maricá (RJ), onde está localizado o centro de treinamento da Seleção Brasileira de Tiro com Arco. Há 10 anos, começou sua carreira internacional nos Jogos Olímpicos da Juventude Nanquim 2014, quando conquistou a medalha de prata na disputa individual e ainda foi porta-bandeira do país na cerimônia de abertura do evento.

No ano seguinte, conquistou a medalha de bronze por equipes nos Jogos Pan-americanos Toronto 2015 ao lado de Daniel Xavier e Bernando Oliveira. Aos 18 anos, fez sua estreia olímpica em casa, nos Jogos Olímpicos do Rio. Na ocasião, o carioca perdeu na primeira rodada de duplas para a China. No Pan de Lima, em 2019, subiu ao pódio com a medalha de prata, tendo perdido apenas para o canadense Crispin Duenas, por um placar apertado de 6 a 4.

Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio, conquistou o feito histórico de ser o primeiro brasileiro a avançar para as oitavas de final. O arqueiro brasileiro foi eliminado por Mauro Nespoli, que terminou com a prata olímpica na competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus D'Almeida (@disparadalmeida)

2021, consagrou vice-campeão mundial do Tiro com Arco, em Yankton, nos Estados Unidos. Mais uma vez, o melhor resultado para um brasileiro na competição. No ano seguinte, chegou ao quarto lugar do ranking mundial da modalidade após vencer a etapa de Paris na Copa do Mundo Em, em Yankton, nos Estados Unidos. Mais uma vez, o melhor resultado para um brasileiro na competição. No ano seguinte,da modalidade após, quando derrotou três campeões olímpicos.

Em fevereiro de 2023, chegou ao topo do ranking mundial de tiro com arco na categoria recurvo. No fim do mesmo ano, foi agraciado com o Troféu Rei Pelé ao lado da ginasta Rebeca Andrade, prêmio concedido ao Atleta do Ano 2023 durante a 24° edição do Prêmio Brasil Olímpico, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Embalado pelos feitos históricos e grandes conquistas recentes, o maior arqueiro do Brasil se prepara para a disputa em Paris. Nesta quarta-feira (7), compartilhou nas redes sociais que irá passar duas semanas treinando na Coreia do Sul, país que é historicamente dominante na categoria no cenário internacional, tendo faturado três das quatro medalhas de ouro em disputa nas Olimpíadas de Londres-2012.