Notas esportivas

Gauchão - Fechando a 6ª rodada, Guarany-Ba e Caxias se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h. Pré-Olímpico - Pela 2ª rodada do quadrangular final do torneio classificatório para os Jogos de Paris, o Brasil enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira, às 20h. Argentina e Paraguai jogam às 17h. São Paulo - O clube decidiu aceitar o pedido de James Rodríguez e vai rescindir o contrato do colombiano. O jogador manifestou o desejo de sair do clube nos últimos dias. Ele ainda não atuou em 2024, não foi inscrito no Campeonato Paulista e não joga desde novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão. Palmeiras - O Verdão oficializou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante Lázaro, que teve passagem pelo Flamengo e estava no Almería-ESP. O jogador chega por empréstimo. A direção pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões) ao clube espanhol pelo empréstimo de uma temporada. Caso opte pela extensão do empréstimo, até junho de 2025, o time brasileiro vai ter de pagar mais 500 mil euros. Rio 2016 - Quase oito anos após o fim das Olimpíadas, a Prefeitura do Rio de Janeiro inicia este mês uma série de inaugurações do legado dos Jogos na cidade. As entregas são conversões das arenas em equipamentos públicos. Na terça-feira, o prefeito Eduardo Paes inaugurou dois ginásios educacionais tecnológicos em Bangu e Santa Cruz, construídos a partir da estrutura da Arena do Futuro, que sediou as competições de handebol. Ontem, ele e o presidente Lula entregaram o ginásio educacional esportivo Isabel Salgado, na antiga Arena 3, que recebeu competições de taekwondo, esgrima e judô paralímpico. Natação - Quatro dias após assegurar sua vaga olímpica na prova de 10 km, Ana Marcela Cunha também brilhou nos 5 km, nesta quarta-feira, no Mundial de Esportes Aquáticos. Em Doha, no Catar, a nadadora brasileira obteve a medalha de bronze na distância mais curta e que não faz parte do programa olímpico.