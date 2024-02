Notas esportivas

Grêmio - O Tricolor formalizou uma oferta de 4 milhões de euros (cerca de R$21,3 milhões na cotação atual), para o Botafogo, pelo atacante Tiquinho Suarez. Mesmo com o bom valor para um jogador de 33 anos, o clube carioca recusou a proposta. Conmebol - O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana acontecerá no dia 18 de março, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo estão classificados para a fase de grupos da Libertadores. Botafogo e Red Bull Bragantino disputam a fase prévia. Os clubes entram em campo no fim de fevereiro. Já Inter, Athletico-PR, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza e Cuiabá disputarão a Sul-Americana. Todos estão garantidos na fase de grupos. Corinthians - Após longa espera, o meio-campista Rodrigo Garro foi apresentado nesta terça-feira. O argentino lamentou a demissão de Mano Menezes e evitou trazer para si a responsabilidade de melhorar o desempenho do time. Botafogo - Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e se emocionou ao relembrar todas as dificuldades em sua trajetória. Principal esperança da equipe para a temporada, o atacante estreia contra o Flamengo. O clássico acontece nesta quarta, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Futebol americano - O Philadelphia Eagles será um dos times da primeira partida da NFL no Brasil, que será disputada em 6 de setembro. Adversário dos Eagles e horário do jogo ainda não estão definidos. A categoria divulgará mais detalhes sobre a partida, que será realizada na Neo Química Arena, nos próximos meses, quando a tabela da competição também estiver definida. Tênis - De olho em Paris 2024, Bia Haddad e Luisa Stefani venceram na estreia na chave de duplas do Torneio de Abu Dabi, ontem. As brasileiras venceram a casaque Anna Danilina e a ucraniana Nadiia Kichenok por 2 sets a 1 (2/6, 7/5 e 10/6).