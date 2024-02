Pré-Olímpico - Na abertura do quadrangular, a seleção sub-23 acabou derrotada pelo Paraguai por 1 a 0. A equipe de Ramon Menezes volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, diante da Venezuela. Corinthians - Com quatro derrotas seguidas no Paulistão, Mano Menezes foi demitido nesta segunda-feira. Além do treinador, deixam a equipe o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares. Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, é o principal candidato para assumir o cargo. No entanto, ele não poderá treinar a equipe no Estadual, já que o regulamento veda que técnicos comandem duas equipes na mesma edição. Vasco - O Cruzmaltino anunciou um pacotão de reforços nesta segunda-feira com Keiller, ex-Inter, Victor Luís e Galdames. Ainda foi informado que Jair sofreu uma grave lesão no joelho e passará por cirurgia. Flamengo - O time carioca entrou em acordo com o Corinthians, desta vez de forma definitiva, para a transferência do lateral-direito Matheuzinho - que quer ser chamado de Matheus França. O Timão pagará de 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% permanecem com o clube carioca. Atlético-MG - O Galo anunciou ontem a contratação do meio-campista Bernard, até dezembro de 2027. O jogador chega no meio do ano. Ele cumprirá seu contrato com o Panathinaikos, da Grécia. São Paulo - Desfalque na decisão da Supercopa do Brasil, o meia-atacante Lucas Moura já sabe quando voltará aos gramados. Em entrevista ao SporTV, ele disse que reforça o time daqui a duas semanas, ainda na fase de grupos do Paulistão. Tênis - Eleito campeão mundial juvenil de 2023, João Fonseca, de apenas 17 anos, estará na chave principal do Rio Open. O prodígio tenista brasileiro recebeu convite da organização do renomado ATP 500 carioca e entrará como segundo wild card na disputa que acontece no entre os dias 17 a 24 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Fórmula 1 - A Red Bull abriu uma investigação interna para apurar uma denúncia de "comportamento impróprio" envolvendo o seu chefe de equipe Christian Horner. De acordo com o jornal holandês "De Telegraaf", a reclamação partiu de um integrante que faz parte da escuderia.