Pré-Olímpico - O Brasil conheceu a ordem dos adversários na fase final do torneio. A equipe comandada por Ramon Menezes começará enfrentando o Paraguai, em duelo marcado para esta segunda-feira, às 17h, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Depois, pegará a Venezuela e encerrará sua participação frente à Argentina. Copa do Mundo - Neste domingo, a Fifa divulgou que a final do Mundial de 2026 acontecerá no Estádio Metlife, localizado na região de Nova York, no dia 19 de julho. Além disso, foi confirmado que o Estádio Azteca, na Cidade do México, sediará o jogo de abertura do torneio, em 11 de junho. Com uma duração de 39 dias e um total de 104 partidas, a competição será a mais extensa já organizada pela entidade. Campeonato Mineiro - Em um clássico marcado pelo equilíbrio, o Cruzeiro definiu a vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG com dois gols no final da partida. O jogo foi realizado na Arena MRV e, em dois jogos na casa do Galo, os cruzeirenses apresentam 100% de aproveitamento. Futebol Internacional - O Arsenal venceu o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, por 3 a 1 neste domingo e diminuiu a vantagem do rival para dois pontos (51 a 49) no topo da tabela. O resultado também encerrou uma sequência de 15 partidas sem derrotas do Liverpool no torneio. Tiro com Arco - Marcus D'Almeida foi eleito neste domingo, pela World Archerty (Federação Internacional de Tiro com Arco), o melhor arqueiro do mundo em 2023, no mesmo dia que conquistou o vice-campeonato do Finals do Circuito Mundial Indoor, em Las Vegas. Ele já havia sido considerado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o melhor do Brasil na modalidade. Judô - A equipe brasileira que disputou o Grand Slam de Paris terminou sem medalhas. Ontem, o Brasil ficou muito perto de conquistar o bronze com Rafael Macedo, que acabou sendo surpreendido pelo quirguiz Erlan Sherov. Com isso, ficou em quinto lugar da categoria até 90kg. Tênis - O Brasil está classificado para a fase final da Copa Davis pela primeira vez na história neste novo formato, que iniciou em 2019. A vaga foi conquistada no sábado com uma vitória de Thiago Monteiro sobre Elias Ymer, da Suécia, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 2h22min de partida.