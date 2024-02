Da resistência muscular à socialização, descubra as vantagens da hidroginástica

A hidroginástica é uma modalidade comumente indicada para quem se recupera de cirurgias ou lesões. Mas os ganhos dos exercícios dentro da água se estendem para além dessas ocasiões e podem ser muito benéficos para pessoas com mais de 60 anos. Saiba quais são as vantagens de praticar hidroginástica e quais motivos atraem os praticantes da modalidade.

A hidroginástica é praticada dentro de uma piscina e costuma utilizar equipamentos como barras, bastões e halteres em EVA. Devido à água, é considerada uma atividade de baixo impacto e causa menos estresse nos músculos e articulações em comparação com outros exercícios aeróbicos como corrida e ciclismo, por exemplo.

Por conta dos variados ritmos de aula, uma alternativa para as pessoas idosas são as práticas direcionadas para essa faixa etária. Em Porto Alegre, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) oferece aulas para pessoas com mais de 60 anos na piscina terapêutica, que é mais rasa e tem barras que ajudam a entrar e a sair da água, assim como o banheiro mais próximo da piscina.

"A hidroginástica tem o objetivo de trabalho de reforço muscular, de equilíbrio. Ela também traz questões da parte cardiorrespiratória. Envolve não só a parte física, mas também questões psicológicas e sociais, em que eles vêm para se relacionar com outras pessoas, sair um pouquinho de casa", explica Rafaela Vilela, professora de natação e hidroginásticado no Parque Esportivo da Pucrs.

Professora Rafaela Vilela no Parque Esportivo da Pucrs. Foto: Tânia Meinerz/JC

A professora explica que as principais diferenças da hidroginástica 60+ em relação à aula convencional são o estímulo de música, que é mais tranquilo para os idosos, além do fato de que sempre há um professor na água com os alunos idosos, para acompanhar e transmitir maior confiança aos alunos.

Entre os alunos da aula, um tópico é quase unânime para a busca pela hidroginástica: saúde. "Eu faço hidro há quase 30 anos com o objetivo de ter saúde. Chegar aos 80 – que eu já estou chegando – com saúde", sustenta Leiza Senff, 74 anos.

Já Alice Arminda Altieri, 66 anos, começou a atividade por indicação médica há um ano, por conta de artrose no quadril esquerdo. "Por enquanto, ainda estou tentando resolver, tem dias que dói bastante, mas tem outras melhorias, como dormir melhor. Me sinto melhor e esse é o objetivo", sustenta.

O chefe do Serviço de Fisioterapia da Santa Casa de Porto Alegre, Rodrigo Plentz, afirma que é importante que a hidroginástica seja feita com o acompanhamento de um profissional de educação física ou de fisioterapia, para avaliar os cuidados e necessidades de cada aluno. Ele explica que as expectativas e finalidades do exercício variam conforme a faixa etária de cada um.

"Os idosos têm algumas características específicas, como a questão da saúde cardiovascular, muscular e neurológica, então a hidroginástica pode trazer benefícios para todos esses aspectos, desde que bem feita e bem orientada", afirma Plentz. No caso das pessoas com mais de 60 anos, os exercícios são de menor intensidade e com mais repetições, com foco em aumentar a flexibilidade, no treinamento aeróbico e no fortalecimento muscular. O fisioterapeuta lista uma série de benefícios da prática da hidroginástica, confira a seguir.

Oito benefícios da hidroginástica